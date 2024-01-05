Диетолог назвала последствия экстремального похудения Ивлеевой

Некоторые изменения в организме звезды могут быть необратимыми

Российская телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева вызвала обеспокоенность у врачей после того, как рассказала о резком сбросе веса на 17 килограммов. Диетолог и нутрициолог Елена Соломатина поделилась своим мнением о негативных последствиях таких радикальных экспериментов.

Соломатина отметила, что Ивлеева ранее выглядела отлично, без лишнего веса, и подчеркнула, что резкое похудение за короткий период ненормально и представляет собой стресс для организма. Врач заявила, что это тот случай, когда следование моде играет плохую шутку с человеком.

Эксперт подчеркнула, что жир играет важную роль в поддержании здоровья, влияя на гормональный баланс, свертываемость крови, артериальное давление и уменьшение риска развития онкологии. Долгосрочное ограничение в питании может привести к серьезным проблемам, включая нервную анорексию, булимию, диабет и даже потерю полового влечения.

Ранее резко похудевшая Ивлеева показала аппетитную грудь.