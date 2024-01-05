Диетолог назвала последствия экстремального похудения Ивлеевой

Диетолог назвала последствия экстремального похудения Ивлеевой
Настя Ивлеева. Фото: Anastasia Ivleeva/Russian Look/www.globallookpress.com
Некоторые изменения в организме звезды могут быть необратимыми

Российская телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева вызвала обеспокоенность у врачей после того, как рассказала о резком сбросе веса на 17 килограммов. Диетолог и нутрициолог Елена Соломатина поделилась своим мнением о негативных последствиях таких радикальных экспериментов.

Соломатина отметила, что Ивлеева ранее выглядела отлично, без лишнего веса, и подчеркнула, что резкое похудение за короткий период ненормально и представляет собой стресс для организма. Врач заявила, что это тот случай, когда следование моде играет плохую шутку с человеком.

Эксперт подчеркнула, что жир играет важную роль в поддержании здоровья, влияя на гормональный баланс, свертываемость крови, артериальное давление и уменьшение риска развития онкологии. Долгосрочное ограничение в питании может привести к серьезным проблемам, включая нервную анорексию, булимию, диабет и даже потерю полового влечения.

Ранее резко похудевшая Ивлеева показала аппетитную грудь.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
По теме

Ивлеева пропала после сообщения об эмиграции из России

Источники рассказали, что происходит сейчас со звездой

Появились подробности связи Николаева с женой известного чиновника

Артист покорил даму своей манерой общения

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей