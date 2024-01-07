Власти Крыма готовы отобрать отель у Ротару

Госсовет республики намерен признать передачу памятника архитектуры певице незаконной

София Ротару подозревается в финансировании украинских войск – по этой причине крымские власти готовы национализировать гостиницу "Вилла София", которая пока что остается в собственности родных певицы.

К слову, исполнительница пыталась соблюдать максимальную осторожность в высказываниях. Да и больше того – совершенно не говорила на политические темы. Однако сестра певица заявила, что та якобы жертвует средства в поддержку украинской армии.

По слухам, это и стало причиной готовящейся национализации гостиницы хуторянки в Крыму. В середине 90-х это старинное ялтинское здание было передано Ротару за копейки – та обещала построить там музыкальную школу для детишек вместе со студией звукозаписи. Однако решила в итоге нарушить свое обещание – так и появилась "Вилла "София". Приватизацию Госсовет Крыма признает незаконной – работа ведется в этом направлении. Особняк, кстати, является памятником архитектуры, который не подлежит передаче в частное владение.

А вот Анатолий Вассерман указывает, что практика национализации объектов недвижимости у тех, кто попал под подозрение в финансировании ВСУ будет вестись только в отношении тех, чья причастность уже доказана. Поэтому причастность Ротару предстоит доказать.

"Если действительно доказано, что человек финансировал ВСУ, то это по нашим законам реальное преступление. А отчуждение имущества – один из вариантов пресечения преступления", – указал Вассерман.