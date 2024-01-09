Куда пропала певица-инвалид Самойлова после провала на Евровидении

Куда пропала певица-инвалид Самойлова после провала на Евровидении
Юлия Самойлова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Об артистке не слышно уже долгое время

Певица с инвалидностью, прикованная к коляске, Юлия Самойлова должна была выступить на Евровидении дважды, но обе попытки оказались провальными. Первый раз девушку не пустили на большую сцену украинские власти в 2017 году. Вторая неудача поджидала певицу-колясочницу в Лиссабоне в 2018. Юлия так разнервничалась, что забыла слова песни и не прошла в финал.

Долгое время после инцидента о Юлии Самойловой ничего не было слышно. Однако сейчас певица заявила, что планирует вернуться на большую сцену и продолжить петь. 

Несмотря на то что Юлию не видно и не слышно в шоу-бизнесе, она ведет активную жизнь. Недавно Самойлова выпустила новую песню, которая называется Yeah. В прошлом году певица стала хедлайнером крупного фестиваля в Калининграде. Кроме того, сейчас звезда действующий попечитель "Клуба Добра" и помогает детям с тяжелыми заболеваниями. 

Кроме прочего, Юлия  —  заботливая жена и хозяйка. В 2015 году она вышла замуж за своего концертного директора Алексея Тарана. Юлия призналась, что детей они пока не планируют, однако есть вероятность, что заморозит яйцеклетку на будущее, как сейчас модно делать в кругу звезд. 

Ранее в сети появилось видео Костомарова, который снова встал на коньки после ампутации ног. 

Источник: NEWS.RU ✓ Надежный источник
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