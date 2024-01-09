Покинувшая Россию Алсу обратилась к поклонникам на английском

Звезда отправилась в Италию

Сразу после Нового года Алсу поприветствовала своих подписчиков из Италии. В социальных сетях певица опубликовала фотографию на фоне римских фонтанов. К своим подписчикам под снимком исполнительница обратилась на английском языке.

"Когда в Риме, загадай желание!" — поделилась Алсу в своем блоге (переведено с английского).





С кем и как надолго уехала звезда, неизвестно. Однако звездная традиция проводить отпуск на берегу моря нарушена. Солнечным ваннам и теплому песку Алсу предпочла зимний Рим.

Комментаторы под фотографией звезды разделились на два лагеря — одни засыпают Алсу комплиментами, а другие возмущены, почему певицу вообще пускают в Европу. И все же поклонников оказалось больше, они отметили, что 40-летняя исполнительница выглядит потрясающе, и пожелали ей хорошего отдыха.

В январе большая часть звезд предпочитает брать отпуск. Так, известно, что Волочкова отправилась на Мальдивы. Балерина поделилась фотографией, где она стоит на снегу в экстремально маленьких трусиках – так звезда готовилась к тропикам. А Филипп Киркоров отправился в Дубай.

Ранее Алсу раскритиковала звезд российского шоу-бизнеса.