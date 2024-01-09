Покинувшая Россию Алсу обратилась к поклонникам на английском

Покинувшая Россию Алсу обратилась к поклонникам на английском
Алсу. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звезда отправилась в Италию

Сразу после Нового года Алсу поприветствовала своих подписчиков из Италии. В социальных сетях певица опубликовала фотографию на фоне римских фонтанов. К своим подписчикам под снимком исполнительница обратилась на английском языке.

"Когда в Риме, загадай желание!"  —  поделилась Алсу в своем блоге (переведено с английского). 

 Фото: Соцсети 

С кем и как надолго уехала звезда, неизвестно. Однако звездная традиция проводить отпуск на берегу моря нарушена. Солнечным ваннам и теплому песку Алсу предпочла зимний Рим. 

Комментаторы под фотографией звезды разделились на два лагеря  —  одни засыпают Алсу комплиментами, а другие возмущены, почему певицу вообще пускают в Европу. И все же поклонников оказалось больше, они отметили, что 40-летняя исполнительница выглядит потрясающе, и пожелали ей хорошего отдыха. 

В январе большая часть звезд предпочитает брать отпуск. Так, известно, что Волочкова отправилась на Мальдивы. Балерина поделилась фотографией, где она стоит на снегу в экстремально маленьких трусиках – так звезда готовилась к тропикам. А Филипп Киркоров отправился в Дубай. 

Ранее Алсу раскритиковала звезд российского шоу-бизнеса. 

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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