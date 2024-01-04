Алсу раскритиковала российских звезд эстрады

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Певица Алсу старается вести скромный образ жизни – себя она в большей степени посвятила семье и замужеству, отодвинув карьеру на второй план. Периодически артистка выходит на сцену, но для нее это скорее хобби.
В недавнем интервью она призналась, что слава была для нее настоящим испытанием. Петь и выступать перед публикой ей очень нравилось, а вот когда приходилось спускаться со сцены, то тут начиналось самое неприятное. Алсу смущало, что люди подходят к ней в аэропорту или ресторане, знакомятся и просят сделать фото.
Бывали случаи, когда поклонники вели себя маниакально и даже преследовали. В такие моменты артистке становилось страшно. Сейчас же все в прошлом – после замужества ажиотаж со стороны мужчин поубавился.
Алсу отмечает, что, несмотря на популярность, она ни разу не замечала за собой проявлений звездной болезни. По ее мнению, это связано с воспитанием и природной скромностью. А вот российских звезд эстрады она раскритиковала.
"Мне было неприятно, когда я замечала ее признаки у коллег", – призналась она.
Ранее Алсу опубликовала фото, на котором предстала обтянутая кожей. Снимок произвел на поклонников невероятное впечатление.
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