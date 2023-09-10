Обтянутая кожей Алсу восхитила публику: фото

Обтянутая кожей Алсу восхитила публику: фото
Алсу. Фото: Photoagency Interpress/www.globallookpress.com
На концерте от певицы никто не мог оторвать глаз

Вот уже больше десяти лет Алсу выступает на сцене, а количество ее поклонников все растет. При этом певица давно не гастролирует. Все время посвящает детям. А осенью уже успела побывать на море. 

Буквально пару часов назад звезда вернулась в столицу, чтобы выступить на одном светском мероприятии, где поразила публику новым образом.

На этот раз исполнительница выбрала кожаные лосины, показав свои прекрасные стройные ноги. А, оказавшись на сцене, сбросила с себя жакет.

Публику поразила стройность 40-летней исполнительницы – многие даже заявили, что та выглядит такой же молодой, как и на момент выхода клипа "Осенний сон".

А недавно Виктория Лопырева с гневом отреагировала на слухи о своем романе с супругом Алсу.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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