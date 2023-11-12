Без этого обряда Алсу ни за что не станет выступать

Без этого обряда Алсу ни за что не станет выступать
Алсу. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press globallookpress.com
Секретный прием, полученный от бабушки, позволяет певице хорошо чувствовать себя на сцене

Знаменитая певица перед выходом на сцену всегда волнуется, по ее собственному признанию. Мандраж давно стал привычным ощущением на концертах, но Алсу давно научилась с ним справляться. Волшебному заклинанию против страха ее научила бабушка. Еще в детстве Алсу запомнила слова молитвы, и именно их произносит перед тем, как шагнуть на сцену.

Впрочем, то, что она волнуется перед выступлением, певица считает совершенно нормальным. Напротив, отсутствие каких-либо эмоций в такие важные моменты ее бы напугали быстрее. Ничего не чувствующий артист, считает звезда, в конце концов перегорает.

"Мне кажется, когда артист теряет мандраж, то, что он делает, ему становится неинтересным. А так, когда есть ответственность, когда есть огонь, то мандраж он обязательно присутствует", – заключила знаменитость.

Ранее мы писали, что Алсу по-прежнему пользуется популярностью и число ее фанатов неуклонно возрастает. В последние годы певица отказалась от гастролей и предпочитает проводить время с детьми, а выступать только на концертах. Одно из последних выступлений поразило зрителей: аппетитная фигурка и точеные ножки звезды были облиты черной кожей, что делало их вовсе великолепными. Публика восхитилась стройностью Алсу, почти не изменившейся за два десятилетия.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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