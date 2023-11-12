Без этого обряда Алсу ни за что не станет выступать

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Знаменитая певица перед выходом на сцену всегда волнуется, по ее собственному признанию. Мандраж давно стал привычным ощущением на концертах, но Алсу давно научилась с ним справляться. Волшебному заклинанию против страха ее научила бабушка. Еще в детстве Алсу запомнила слова молитвы, и именно их произносит перед тем, как шагнуть на сцену.
Впрочем, то, что она волнуется перед выступлением, певица считает совершенно нормальным. Напротив, отсутствие каких-либо эмоций в такие важные моменты ее бы напугали быстрее. Ничего не чувствующий артист, считает звезда, в конце концов перегорает.
"Мне кажется, когда артист теряет мандраж, то, что он делает, ему становится неинтересным. А так, когда есть ответственность, когда есть огонь, то мандраж он обязательно присутствует", – заключила знаменитость.
Ранее мы писали, что Алсу по-прежнему пользуется популярностью и число ее фанатов неуклонно возрастает. В последние годы певица отказалась от гастролей и предпочитает проводить время с детьми, а выступать только на концертах. Одно из последних выступлений поразило зрителей: аппетитная фигурка и точеные ножки звезды были облиты черной кожей, что делало их вовсе великолепными. Публика восхитилась стройностью Алсу, почти не изменившейся за два десятилетия.
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