Дава увез возлюбленную подальше от Бузовой

Кажется, у блогера на этот раз все серьезно

Давид Манукян и его новая возлюбленная уехали из России. Свою избранницу Дава увез подальше от Бузовой и слухов о якобы их воссоединении. Сейчас пара на одном из заграничных курортов, правда, на каком именно, блогер тщательно скрывает. Известно, что это не Бали и не Таиланд.

В Сеть Дава выкладывает фотографии с отдыха, которыми сообщает, что у него все хорошо. Снимки определенно делает его спутница, однако отражение девушки в очках, блогер старательно замазал.

Ранее стало известно, что Дава в отношениях с Мари Краймбрери. В Сеть попали фотографии, на которых блогер и певица в окружении родственников. Поклонники предположили, что у пары все действительно серьезно, если Давид решился познакомить свою избранницу с близкими. Сообщается, что блогер был одет в изысканный костюм и не расставался с Краймбрери ни на минуту, постоянно приобнимая ее.

А вот поклонники отношений Давида и Ольги Бузовой негодуют. Они так надеялись на воссоединение звездной пары. И ведь даже предпосылки были — после совместной работы в Китае, Дава активно комментировал посты исполнительницы “Мало половин” и делал вид, будто пытается ее вернуть. Однако оказалось, что блогер просто притворяется ради очередной порции хайпа.

Ранее Ольга Бузова сделала громкое заявление об отношениях с Давой.