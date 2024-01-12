Высоцкая публично отреклась от России

Знаменитость раскритиковали после нового заявления

Актриса Юлия Высоцкая предпочитает проводить свободное от работы в России время за границей. У нее с супругом есть особняк в Тоскане – элитная недвижимость в традиционном итальянском стиле. Знаменитость восхищают местная природа, виды и продукты, из которых она любит готовить угощения для всей семьи и гостей. Там же она много гуляет вместе с мужем, катается на яхте и загорает.

Новый год семья Кончаловского и Высоцкой тоже встретила в Италии. Артистка сама накрывала стол, украшая его хвойными ветками с мандаринами.

До этого после очередного приезда в Тоскану Юлия тоже устраивала празничное застолье по поводу возвращения. Об этом она рассказывала в своих соцсетях, опубликовав фото с лаконичной надписью "Дома".

Подобная публикация вызвала широкий резонанс в Сети – многие россияне пришли к выводу, что Высоцкая таким образом публично отреклась от России.

"Деньги зарабатывают у нас, а тратят на Западе. Может пора наказывать всех этих молчунов с двойными стандартами?", "Ну вот, теперь все понятно, где у нее настоящий "дом". Впрочем и сомнений не было...", – пишут недовольные граждане.

Высоцкая выпады в свой адрес комментировать не стала.

В последнее время внешний вид артистки стал сильно беспокоить ее поклонников. Некоторые бьют тревогу из-за того, что в свои 50 лет Юлия Высоцкая выглядит слишком худой. Ее недавние снимки в соцсетях повергли людей в шок.