50-летняя Высоцкая шокировала фанатов своим видом: что не так со звездой

Многие даже не поверили, взглянув на актрису

50-летняя супруга Андрея Кончаловского всегда выглядит моложе своих лет. То и дело Юлия Высоцкая выкладывает новые фото, демонстрируя свою стройную фигуру на радость публике.

Однако на этот раз, видимо, что-то пошло не так. Внимание публики в социальных сетях привлекли невероятно худые ноги актрисы – настолько, что некоторые уже заявили, будто звезда якобы страдает анорексией.

На том самом фото Высоцкая сидит на скамеечке рядом с подругой. Звезда "Глянца" и вправду выглядит на фото еще более худой. Снимок сделан в Петербурге – любимом городе Высоцкой, куда она примчалась, судя по описанию, в порыве страсти. Для публики фото оказалось настолько невероятным, что многие предположили, что в ход пошел фотомонтаж.

"Бедолага, жаль ее. Старалась, худела долго. Если ей это нужно, значит так и будет", "Много лет в стрессе", "Булимия у Юли", "Это уже анорексия", "Вид тяжело больной", – пишут в социальных сетях пользователи.

Кстати, сама звезда признавалась, что любит объявлять себе голодовку. Так она поддерживает вес в 50 килограммов при росте в 174 сантиметра. Телеведущая устраивает разгрузочные недели, во время которых употребляет лишь травяные чаи. Однако во время одной из недавних голодовок актрисе стало плохо.