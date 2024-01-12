Знаменитость собрала массу комплименов

Знаменитая певица Лариса Долина, как и каждый год, в январе отправилась в теплые страны. Вместе с собой артистка взяла внучку, с которой проводит досуг. 68-летней звезде и девочке, судя по всему, очень весело вместе – знаменитость ездит с ребенком на различные экскурсии, а подросток фотографирует ее во время отдыха.

Долина решила похвастаться работами девочки в своих соцсетях. Она выложила серию снимков, на которых позирует в бассейне в разных позах. Артистка сверкнула прелестями в прозрачном наряде леопардовой расцветки, выставив в сторону ногу.

"Океан штормит уже несколько дней... Приходится довольствоваться бассейном", – подписала она откровенное фото.

Артистка рассказала, что уже успела заняться с внучкой снорклингом – плаванием с маской. Они посмотрели на рифы и даже видели настоящую акулу, сообщает телеканал "360".

В комментариях поклонники остались в восторге от внешнего вида Ларисы Долиной и сделали ей массу комплиментов, отметив, как свежо и молодо она стала выглядеть в последнее время.

"Роскошная!", "Шикарно выглядите! Когда женщина отдыхает и душой, и телом – это видно сразу!", – пишут ей россияне.

В конце года Лариса Долина перенесла тяжелое заболевание, но не стала отменять свои концерты. Врачи предупреждали артистку, что такой трудоголизм может привести к потере голоса.