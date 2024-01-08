Лариса Долина сделала громкое заявление об отъезде из страны

Лариса Долина сделала громкое заявление об отъезде из страны
Лариса Долина. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press /globallookpress.com
Певица честно призналась, что давно ждала возможности покинуть Родину

Начало года для многих представителей отечественного шоу-бизнеса отметилось долгожданными отпусками. После напряженного новогоднего графика, когда они выступали на концертах и корпоративах, артисты сделали долгожданную паузу и разъехались по теплым странам. Не стала исключением и 68-летняя Лариса Долина.

На своей страничке в социальной сети исполнительница хита "Льдинка" написала, что очень ждала возможности отдохнуть. Недавно Долина перенесла простуду, но не отменила выступление в честь своего юбилея и чудом не потеряла голос. Неудивительно, что уставшая певица нуждается в передышке. Однако первые дни на теплом океане прошли под знаком мыслей о работе, в сомнениях, что не сделала чего-то важного.

"В голове постоянные навязчивые мысли, что я что-то не доделала, что-то пропустила и что-то упустила", – признавалась артистка.

Однако со временем ей удалось расслабиться и отвлечься от мыслей о работе. Лариса Александровна рассказала, что наступивший год будет для нее очень сложным и насыщенным работой, так что ей нужно восстановить силы и прийти в себя. И сказочные острова с лазурным океаном для этого лучшее место, по мнению певицы. В конце публикации артистка поздравила поклонников с Рождеством.

Под записью мгновенно появилось несколько десятков комментариев с теплыми пожеланиями отдохнуть и набраться сил, а также признания в любви от фанатов.

Ранее мы писали, что юбилейный концерт Ларисы Долиной едва не сорвался из-за болезни певицы, но она все же отработала выступление с помощью медикаментов и присутствовавшего за кулисами врача-фониатра.

Источник: Социальные сети ✓ Надежный источник
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