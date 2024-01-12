Ведущую Чехову со скандалом вышвырнули с ТВ

Анфиса сообщила, что ее подставили

Анфиса Чехова пожаловалась, на то как ее со скандалом вышвырнули с телевидения. Несколько лет назад она вела передачу "Скажи подруга" и неосторожно высказалась о бурятах. Звезда уверяет, что тогда ее подставили и уволили несправедливо.

В эфире программы Чехова рассказывала о неудачном походе к косметологу. После инъекций гиалуроновой кислоты ее лицо отекло, и Анфиса пожаловалась, что в тот момент она не могла смотреть на себя в зеркало, так как выглядела отвратительно. Также ведущая заявила, что была похожа на бурятку – за это высказывание и поплатилась работой.

Анфиса Чехова сообщила, что больше всего ей обидно за коллегу по эфиру Ирину Трейман. Ее вины тогда не было, но и она была выгнана с телеканала. Также звезда заявила, что ее подставили, обрезав концовку передачи.

" <...> получилось так: "Я стала похожа на бурятских женщин, и я ненавидела свое отражение в зеркале"" — разоткровенничалась ведущая.

После инцидента Анфиса еще долго просила прощения. Девушка из Бурятии даже стала амбассадором бренда Чеховой. Однако и в этом случае вышел скандал — модель не смогла стать звездой и обвинила об этом ведущую.

Ранее сообщалось, что взбешенный Нагиев устроил скандал Чеховой.