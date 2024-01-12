Ведущую Чехову со скандалом вышвырнули с ТВ

Ведущую Чехову со скандалом вышвырнули с ТВ
Анфиса Чехова. Фото: Bulkin Sergey/news.ru/www.globallookpress.com
Анфиса сообщила, что ее подставили

Анфиса Чехова пожаловалась, на то как ее со скандалом вышвырнули с телевидения. Несколько лет назад она вела передачу "Скажи подруга" и неосторожно высказалась о бурятах. Звезда уверяет, что тогда ее подставили и уволили несправедливо.

В эфире программы Чехова рассказывала о неудачном походе к косметологу. После инъекций гиалуроновой кислоты ее лицо отекло, и Анфиса пожаловалась, что в тот момент она не могла смотреть на себя в зеркало, так как выглядела отвратительно. Также ведущая заявила, что была похожа на бурятку – за это высказывание и поплатилась работой. 

Анфиса Чехова сообщила, что больше всего ей обидно за коллегу по эфиру Ирину Трейман. Ее вины тогда не было, но и она была выгнана с телеканала. Также звезда заявила, что ее подставили, обрезав концовку передачи. 

" <...> получилось так: "Я стала похожа на бурятских женщин, и я ненавидела свое отражение в зеркале""   —  разоткровенничалась ведущая.

После инцидента Анфиса еще долго просила прощения. Девушка из Бурятии даже стала амбассадором бренда Чеховой. Однако и в этом случае вышел скандал  —  модель не смогла стать звездой и обвинила об этом ведущую. 

Ранее сообщалось, что взбешенный Нагиев устроил скандал Чеховой. 

Источник: Rutube.ru ✓ Надежный источник
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