Сати Казанова озвучила свою главную ошибку в браке с итальянцем

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41-летняя Сати Казанова не скрывает, что первое время пыталась противиться появившимся чувствам к фотографу Стефано Тиоццо, с которым счастливо живет в браке вот уже шесть с лишним лет. А сначала устраивала внутренние споры, пытаясь себе внушить, что этот мужчина – не ее спутник жизни.
Сати даже тщетно пыталась себя убедить, что Стефано ей не нравится. Однако понимала, что не сможет долго заниматься самообманом.
"Я почувствовала, что нет, это не пересматривается", – высказалась Казанова.
Сати сблизилась с будущим супругом за счет общего увлечения – уделяла массу времени йоге и духовному. Оба ходили к одному наставнику. А позднее как-то отобедали в присутствии гуру вместе. Трапеза по своей атмосфере подозрительно смахивала на свадьбу. Тогда духовник сообщил, что Сати и итальянца вместе свела судьба.
В начале отношений Сати сомневалась в верности и способности итальянского мужчины на крепкие отношения. Но все показало время – и ныне Казанова в браке с Тиоццо счастлива, как никогда.
Кстати, экс-солистка "Фабрики" нередко делится подробностями жизни с супругом – даже поведала, как жила с ним на карантине.
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