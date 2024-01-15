Пластический хирург рассказал секрет молодости Лазарева

40-летний артист выглядит потрясающе

Известный пластический хирург Дмитрий Зимин прокомментировал внешность Сергея Лазарева. По словам доктора, артист выглядит отлично для своих 40 лет, и заслуги хирургов здесь нет.

"Молодой, спортивный, в хорошем весе – пока он наверняка справляется сам", — прокомментировал специалист.

Кроме того, у артиста удачно посажены глаза, благородные черты лица и раннее старение ему не грозит, раскрыл секрет молодости артиста Дмитрий Зимин. Также доктор отметил, что когда Сергей прищуривается, то под глазами у него можно разглядеть хорошие мышечные валики. Это еще раз подтверждает, что молодость певцу подарила природа, а не скальпель.

Дмитрий Зимин отметил, что к некоторым специалистам за красотой Сергей Лазарев все же обращается. Например, к косметологу, который помогает сохранить молодость. Кроме того, доктор похвалил артиста за стабильный вес. По его мнению, это тоже замедляет старение.

К слову, Зимин все же посоветовал Сергею Лазареву обратится за услугами пластического хирурга. Он считает, что шоумену нужно поправить верхние веки, так как они посажены слишком низко.

Ранее специалист рассказал, сколько пластических операций перенесла Кристина Орбакайте.