Павлу Воле грозит "отмена" за шутки про изнасилование

Павлу Воле грозит "отмена" за шутки про изнасилование
Павел Воля. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press /globallookpress.com
На комика обрушилась волна негодования после распространившегося видео о сексе со спящей партнершей

Юмористу Павлу Воле, похоже, грозит бойкот или "отмена" за неосторожную шутку на тему секса. Сеть взорвал ролик, снятый на концерте комика в Петербурге.

Во время выступления Воля отпустил рискованную шутку про секс со спящей женщиной, рассчитывая на взрывы смеха из зала. Шутка гласила, что любовные утехи для мужчины сопровождаются стрессом – а прекрасный пол, со слов шоумена, может обойтись в этот момент и без активного участия.

"У вас, девочки, все получится, даже если вы уснете. Засыпала где-то на перроне, а проснулась уже чучух-чучух, чучух-чучух", – выпалил Воля.

Однако ни зрители на концерте, ни пользователи Сети, видевшие ролик, не оценили юмора и взорвались шквалом возмущения и негодования. В социальных сетях идет огромная волна яростных комментариев: пользователям не показалась смешной шутка, оправдывающая изнасилование. Многие пишут, что не ожидали от корректного обычно резидента Камеди клаб подобных эскапад. Часть поклонников порекомендовали Воле сменить юмористическую сферу на какую-то другую.

Волна гневного хейта в адрес неосторожного юмориста, вызванная завирусившимся видеороликом, привела к тому, что анонс концерта из аккаунта канала ТНТ на YouTube удалили. Сейчас его можно увидеть лишь в Telegram-канале самого Павла Воли.

Подобные шутки, далекие от искреннего юмора, не редкость на нынешней сцене. Илья Соболев, коллега проштрафившегося Воли по комедийному жанру, считает, что смешных шуток в Comedy Club давно не слышно.

Ранее мы писали, что жена Павла Воли Ляйсан Утяшева объявила о планах родить третьего ребенка.

Источник: Телеграм-канал "Павел Воля" ✓ Надежный источник
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