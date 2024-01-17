Шахназаров напомнил, кто протащил на ТВ критикующего Россию Данилко

в россии отреагировали на очередные

В социальных сетях предметом обсуждения вновь стал Андрей Данилко, в очередной раз критически отозвавшийся о проживающих россиянах – а также тех гражданах РФ, которые отправляются в Дубай на отдых.

После громких слов Данилко обратил на себя внимание государственных органов ОАЭ, которые посчитали заявление Верки Сердючки разжиганием межнациональной розни. Итогом стал запрет для Данилко на въезд в Дубай.

На фоне происходящих политических событий в мире Эмираты тщательно следят за всем, что говорят дорогие гости. Еще в прошлом году Департамент туризма и коммерческого маркетинга Дубая (ДТКМ) обратил внимание на слова Данилко, который произнес на сцене лозунг украинских националистов и выступил против РФ.

Журналист Михаил Шахназаров любезно напомнил, что еще в незапамятные времена Данилко выступал на российском ТВ по приглашению телебоссов-соотечественников. Многим вдруг показался забавным репертуар Андрея, веселящего людей в женской одежде с накладной грудью.

"Ничего смешного в этом не было. Но надо же взять и вытащить таких… Как и остальных, типа Лободы и прочих", – развел руками Шахназаров.