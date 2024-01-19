Сбежавшая Хаматова решила забрать из России брата

Сбежавшая Хаматова решила забрать из России брата
Шамиль Хаматов. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Шамиль распродает имущество

Стало известно, что брат Чулпан Хаматовой Шамиль спешно избавляется от имущества  в России. Так, актер опубликовал объявление о продаже своего автомобиля BMW и поделился этим в социальных сетях. Шамиль сообщил, что машина ему настолько дорога, что он дал ей имя в честь героя любимого романа – "Готфрид". 

"Он прошел со мной самый сложный период моей жизни и ни разу не подвел",  —  эмоционально рассказал артист в своих социальных сетях.

Также Шамиль поделился, что ранее ему никогда не приходилось прощаться с транспортом, однако в этот раз сдержаться он не может. Артист пожелал, чтобы для "Готфрида" нашелся хороший хозяин, который будет беречь автомобиль. 

Фото: Соцсети

К слову, слухи о том, что сбежавшая Хаматова увезет с собой и брата ходили давно. Известно, что Шамиль переехал к сестре в Латвию и продолжит заниматься карьерой там. 

Между тем Чулпан Хаматова живет в Риге уже почти два года. Некогда популярная российская звезда теперь штурмует латвийские театры и пытается заработать на хлеб тем, что умеет. Актриса даже язык подучила, чтобы выступать перед местными. Однако один из последних спектаклей оказался провальным. Критики назвали ее "мечущейся по сцене женщиной в годах".

К слову, те, кто поддержал свою страну и остался в России, сейчас тоже переживают трудности. Так, Филипп Киркоров не может купить себе Balenciaga. Артист пожаловался, что всегда носил вещи французского модного дома, а в последний раз в продаже ему отказали. Представители бренда объяснили, что санкции связаны с поддержкой Киркоровым политики России, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня"

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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