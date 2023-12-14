Хаматова грандиозно опозорилась на сцене в Латвии

Хаматова грандиозно опозорилась на сцене в Латвии
Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Появились подробности произошедшего

Актриса Чулпан Хаматова продолжает штурмовать латвийские театры. Например, недавно она сыграла в спектакле "Страна глухих", даже выучив сценарий на латышском языке. При этом, по заявлению известной латвийской журналистки Евгении Шафранек, Хаматова грандиозно опозорилась на сцене в Латвии.

В своей рецензии на спектакль в соцсетях она заявила, что осталась невероятно разочарованной от творения режисера Херманиса, хотя считает его очень талантливым. По ее словам, все испортила игра российской журналистки Хаматовой, которая очень старается быть убедительной, разговаривая по-латышки.

"Отсутствие мимики и неспособность сыграть – главные “дарования” анти-российской звезды", – пишет она.

Шафранек утверждает, что Хаматова постоянно разочаровывает местную публику, и билеты на спектакли с ее участием продаются очень плохо. 

"По сцене мечется уставшая женщина в годах с вечно печальным взглядом и дрожащей слезинкой в уголке покрасневших от потуг глаз. Смотреть на это неприятно", – оценила она игру Хаматовой.

При этом другие критики были не согласны с журналисткой, которая регулярно высказывается резко в адрес беглых российских звезд в Латвии. В своих рецензиях они написали, что Чулпан Хаматова смотрелась на сцене трогательно и убедительно – актриса произвела на них невероятное впечатление, поскольку буквально проживала роль.

Ранее в Латвии высказались об инциденте, когда Чулпан Хаматову выгнали из ресторана из-за русской речи.

Источник: Telegram
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