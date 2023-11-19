"Ни как актриса, ни как женщина": Рыбин жестко проехался по Хаматовой

Лидер "Дюны" прошелся по беглянке, заявив, что не видит в ней профессионализма

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ МАКСИМОМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ ГАЛКИНЫМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА МАКСИМА АЛЕКСАНДРОВИЧА ГАЛКИНА



Российский исполнитель Виктор Рыбин с негативом относится к покинувшим родную страну артистам. С резкостью композитор высказался о Чулпан Хаматовой, обосновавшейся в Латвии еще в прошлом году.

В недавнем интервью музыкант заявил, что Хаматова как актриса не вызывала у него никакого трепета – всегда мешали такому восприятию различные проекты артистки.

"Со своим этим фондом на деньги других людей… Ни как актриса, ни как баба. Ни о чем", – высказался певец.

Лидер "Дюны", кстати, был весьма удивлен категоричной позицией Максима Галкина*, который, кажется, превзошел всех по негативу среди ругающих Россию артистов. Рыбин напомнил, что у экс-ведущего "Кто хочет стать миллионером" отец был военнослужащим.

Сам музыкант считает поступок супруга Примадонны исключительно предательством. Ну а последняя, уверен Виктор, лишь выразила поддержку мужу – альтернатив у нее не было.

"А еще потом она некрасиво высказалась о нас всех", – вспомнил Рыбин громкую скандальную фразу певицы о "рабах с холопами".

Ранее кратко высказался о проживающей ныне на Кипре Алле Борисовне худрук театра имени Олега Табакова Владимир Машков, подобравший одно слово для тех коллег, которые теперь выступают против России.

*признан иностранным агентом решением Минюста