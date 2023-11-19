"Ни как актриса, ни как женщина": Рыбин жестко проехался по Хаматовой

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ МАКСИМОМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ ГАЛКИНЫМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА МАКСИМА АЛЕКСАНДРОВИЧА ГАЛКИНА
Российский исполнитель Виктор Рыбин с негативом относится к покинувшим родную страну артистам. С резкостью композитор высказался о Чулпан Хаматовой, обосновавшейся в Латвии еще в прошлом году.
В недавнем интервью музыкант заявил, что Хаматова как актриса не вызывала у него никакого трепета – всегда мешали такому восприятию различные проекты артистки.
"Со своим этим фондом на деньги других людей… Ни как актриса, ни как баба. Ни о чем", – высказался певец.
Лидер "Дюны", кстати, был весьма удивлен категоричной позицией Максима Галкина*, который, кажется, превзошел всех по негативу среди ругающих Россию артистов. Рыбин напомнил, что у экс-ведущего "Кто хочет стать миллионером" отец был военнослужащим.
Сам музыкант считает поступок супруга Примадонны исключительно предательством. Ну а последняя, уверен Виктор, лишь выразила поддержку мужу – альтернатив у нее не было.
"А еще потом она некрасиво высказалась о нас всех", – вспомнил Рыбин громкую скандальную фразу певицы о "рабах с холопами".
Ранее кратко высказался о проживающей ныне на Кипре Алле Борисовне худрук театра имени Олега Табакова Владимир Машков, подобравший одно слово для тех коллег, которые теперь выступают против России.
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