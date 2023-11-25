Хаматову вышвырнули из ресторана в Риге за русскую речь

В заведении отказались обслуживать актрису

Злоключения Чулпан Хаматовой в Латвии продолжаются: после того, как у нее появились на новой работе проблемы из-за незнания местного языка (изначально звезду приняли в Новый Рижский театр), возникла проблема с персоналом одного из ресторанов Риги. Официант отказался ее обслуживать из-за русской речи.

По некоторым данным, инцидент произошел в ресторане Cemodans. Официант сообщил, что не говорит по русском. А гости за соседними столиками попросили Чулпан выйти из ресторана. Взбешенная Хаматова пригрозила оставить негативный отзыв в Сети, а затем, швырнув на стол заполненный стакан с водой, с гордостью вышла.

Кстати, руководство заведения, на удивление, оправдало персонал, заявив, что знание русского языка для официантов необязательно. Ну а Чулпан "была явно не в себе". Напала, понимаете ли, на молодого официанта, и устроила "истерику".

Арт-директор заведения пообещал, что теперь российскую актрису будут обслуживать исключительно навынос. И "ругательную речь" в Cemodans терпеть более никто не станет.

Весьма любопытна подобная интерпретация – откуда, кстати говоря, у персонала такие выводы по поводу "ругательной речи", если он не знал русского языка?