В Латвии выступили с заявлением после скандала с унижением Хаматовой

Руководство ресторана Cemodans в Риге придумало способ выйти сухими из воды после резонансного случая с вышвырнутой из заведения Чулпан Хаматовой, которую отказались обслуживать из-за русской речи.

В ресторане попросту заявили, что Хаматова, на самом деле, якобы не посещала заведение.

Любопытно, однако, что до этого в Cemodans уже успели оправдать официанта, не ставшего обслуживать Хаматову. Руководство пояснило, что в обязанности персонала не входит знание русского языка, а посетительница сама несет ответственность за инцидент.

Кстати, актрисе несколькими месяцами ранее уже предлагали вернуться домой, в Россию. Однако та громогласно объявила латвийским журналистам, что не собирается "вставать на колени" и приносить извинения. На собеседника по телефону, который обратился с подобным предложением, Чулпан накричала. И после этого ей уже никто не предлагал вернуться домой.