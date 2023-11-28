В Латвии выступили с заявлением после скандала с унижением Хаматовой

В Латвии выступили с заявлением после скандала с унижением Хаматовой
Чулпан Хаматова. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com

Руководство ресторана Cemodans в Риге придумало способ выйти сухими из воды после резонансного случая с вышвырнутой из заведения Чулпан Хаматовой, которую отказались обслуживать из-за русской речи. 

В ресторане попросту заявили, что Хаматова, на самом деле, якобы не посещала заведение.

Любопытно, однако, что до этого в Cemodans уже успели оправдать официанта, не ставшего обслуживать Хаматову. Руководство пояснило, что в обязанности персонала не входит знание русского языка, а посетительница сама несет ответственность за инцидент.

Кстати, актрисе несколькими месяцами ранее уже предлагали вернуться домой, в Россию. Однако та громогласно объявила латвийским журналистам, что не собирается "вставать на колени" и приносить извинения. На собеседника по телефону, который обратился с подобным предложением, Чулпан накричала. И после этого ей уже никто не предлагал вернуться домой.

Источник: Абзац Медиа ✓ Надежный источник
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