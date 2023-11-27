"Указали ей ее место": в России позлорадствовали над унижениями Хаматовой в Латвии

В Сети отреагировали на инцидент с актрисой, которую прогнали из ресторана в Риге за русскую речь

Новость об инциденте, который произошел с Чулпан Хаматовой в одном из рижских ресторанов, вызвала резонанс среди россиян. В социальных сетях началось активно обсуждение случая с бежавшей в Латвию актрисой, которую бесцеремонно прогнали из местного заведения из-за русской речи.

Многие сошлись во мнении, что инцидент с Чулпан должен стать сигналом для остальных российских релокантов: знаменитости могут более не рассчитывать на лояльное отношение со стороны тех, кто их не ждет.

Напомним, все началось с того, что официант отказался обслуживать Хаматову, сославшись на незнание русского. Услышав такую "неприятную речь", остальные посетители попросили россиянку покинуть заведение. А руководство ресторана обвинило Хаматову в том, что та ругалась и швыряла стаканы.

Многие решили, что Хаматова, в целом, напоролась на то, за что и боролась – так что все было вполне закономерно.

"Пожевали и вышвырнули", "Жестоко. Издевательство", "Указали ей ее место", "Скоро все прочувствуют", – пишут в социальных сетях русскоязычные пользователи.

А ранее латышская исполнительница Лайма Вайкуле заявила, что россияне должны перед ней "извиниться" и "покаяться" – и после этого она выступит в России с концертом.