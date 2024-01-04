Сбежавшую Хаматову решили помиловать в России

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Актриса Чулпан Хаматова, покинувшая российскую территорию почти два года назад, возвращаться обратно не планирует. Сейчас она выступает на латвийской сцене и ищет подработки в различных проектах. Во всех интервью она резко высказывается о решении властей России, за что получает массу критики в свой адрес – ведь раньше артистка активно поддерживала Кремль.
К числу иноагентов Хаматову до сих пор не причислили. Некоторые полагают, что наказать актрису за все публичные заявления все же следует. Одни предлагают запретить ей въезд в Россию, другие настаивают, что Чулпан нужно лишить российского гражданства. Прокомментировать ситуацию вокруг знаменитости решил писатель Захар Прилепин.
По его мнению, не стоит относится ко всему настолько радикально и требовать обязательной расправы. Он напомнил, что даже вражеские пленники в России получают помилование, пусть и на определенных условиях. Прилепин полагает, что такой подход имеет место и в отношении беглых звезд и иноагентов.
"Если мы их амнистируем, то почему не амнистируем Чулпан Хаматову?" – решил он судьбу беглой актрисы.
Ранее Прилепин говорил, что Хаматова могла сбиться с пути. И если бы она вернулась в Россию, то режиссеры по-прежнему активно снимали ее в своих фильмах.
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