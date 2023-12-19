"Будет каяться": в России ожидают возвращения Чулпан Хаматовой

"Будет каяться": в России ожидают возвращения Чулпан Хаматовой
Чулпан Хаматова. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com
Прибыль от новогодних праздников будет манить звезд, предавших Родину и покинувших страну

Близится череда новогодних корпоративов – самое прибыльное время для любого представителя шоу-бизнеса. В связи с этим заметное оживление наблюдается и среди звезд, которые уехали из России с началом СВО и после поливали грязью родную страну, которая подарила им множество возможностей и буквально "вскормила их". О том, как будут развиваться события дальше, высказался поэт и музыкант Александр Новиков. 

По его словам, уехавшие за рубеж артисты напрасно надеялись на какое-то признание: в других странах их таланты оказались мало кому нужны, и гонорары за выступления заметно просели – многим пришлось подрабатывать в ресторанах едва ли не за "тарелку супа". Поэтому новогодние праздники для них станут неплохим поводом, чтобы вернуться и покаяться во всем.

"И скоро они потянутся сюда, вот увидите. И аферистка Чулпан Хаматова прибежит в первых рядах", – заявил Новиков.

Сейчас Чулпан Хаматова, сыгравшая главную роль в сериале "Зулейха открывает глаза", живет и работает в Латвии, воспитывая двух детей. Ее местом работы стал Новый рижский театр. В одном из интервью артистка признавалась, что ее доходы сильно просели после того, как она покинула Россию.

Ранее Хаматова грандиозно опозорилась на сцене в Латвии.

Источник: Аргументы Недели
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