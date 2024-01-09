Фаворита Пугачевой вышвырнули прочь из России

В ноябре 2023-го звезда шансона собирался вернуться в страну, но на границе ему отказали во въезде

Знаменитый шансонье Михаил Бублик, зарабатывавший в России огромные деньги, потерял возможность и дальше выступать на российской сцене.

В ноябре прошлого года он пытался вернуться в нашу страну, но на границе в его телефоне нашли переписку, свидетельствующую о недостаточной лояльности к российским властям. После чего певца вышвырнули из России.

Михаила Бублика долгое время считали фаворитом Примадонны, которая привезла его когда-то из Украины. Очень быстро певец закрепился на эстраде и стал выступать во всех мало-мальски весомых концертах, а после попал и в Кремль. Гонорары за выступления исчислялись миллионами. Артиста охотно звали и на концерты, и на корпоративы. Состоятельных поклонников его творчества было немало.

После запрета на въезд шансонье стремительно теряет крупные суммы. На начало января были запланированы концерты, которые уже сорвались, да и заказать его выступление на корпоративе сейчас тоже нельзя. Концертный директор артиста еще перед Новым годом заверял, что у Бублика плотный график до самого февраля, но с ним самим все хорошо.

Похоже, что Михаил Бублик все еще надеется выступать в России и дальше, ведь на февраль и март намечено 11 концертов в разных концах страны, и билеты на них продаются.

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