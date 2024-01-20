Маковецкий рассказал о побеге из России с фанаткой

Девушка намного моложе артиста

Сергей Маковецкий рассказал, как однажды к нему приставала влюбленная молодая фанатка. Девушка преподносила ему огромные букеты роз, и настойчиво признавалась в любви, поделился историей актер. Однажды она попросила подвезти ее до метро, а уже в машине рассказала, что у нее есть дом в Италии, показала фото и пыталась убедить артиста сбежать вместе с ней.

"Если бы я был хамом, мог бы воспользоваться наивной молодостью", — рассказал Маковецкий о своем несостоявшемся побеге в Италию.

Влюбленной фанатке народный артист России, конечно же, отказал. Он объяснил девушке, что влюблена она вовсе не в него, а в героев, которых Сергей играет в кино. Также он рассказал, что любит только свою жену, что очень сильно обидело девушку, и она оставила его в покое.

Маковецкий признался, что в его жизни такая ситуация неединичная. За его сердце постоянно борются молодые и состоятельные поклонницы. Однако Сергей Маковецкий — кремень. Кроме супруги Елены, он никого не замечает. К слову, с женой актер вместе почти четыре десятка лет. Совместных детей у возлюбленных нет.

Ранее сообщалось, что молодые фанатки затравили жену актера сериала "Слова пацана".