Экс-солистка "Фабрики" в честь юбилея снялась в провокационном образе

Важную дату Савельева отметила фотосессией в аутфите total white

Саша Савельева, переехавшая в Израиль вместе с мужем, недавно отметила сорокалетний юбилей. В честь важной даты певица провела фотосессию, нарядившись в костюм с одной провокационной деталью. Перед камерой звезда выступала в идеально белом образе.

Саша Савельева искренне отозвалась добрыми словами для всех близких и написала на своей странице в социальной сети, что день появления на свет – отличный повод укрепить в себе новые грани, подсветив их друзьями и даже незнакомцами. Она искренне отметила поздравления и теплые слова, признавшись, что для нее это не просто слова.



"Они обо мне, они про меня, и да, я правда такая", – растроганно написала певица.



Бывшая "фабрикантка" рассказала, что такое теплое отношение пробуждает ее мотивацию жить и делиться полученным добром в ответ. Поклонники и фанатки артистки забросали ее добрыми пожеланиями и признаниями в любви.

Напомним, Саша Савельева вышла замуж за актера Кирилла Сафронова и в конце концов обосновалась с ним в Израиле. А четыре года назад она стала матерью – у пары появился сын Леон.

Ранее мы писали, что супруг экс-"фабрикантки" рассказал о том, как много изменилось в его жизни.

