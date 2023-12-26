Экс-солистка "Фабрики" в честь юбилея снялась в провокационном образе

Экс-солистка "Фабрики" в честь юбилея снялась в провокационном образе
Саша Савельева. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press globallookpress.com
Важную дату Савельева отметила фотосессией в аутфите total white

Саша Савельева, переехавшая в Израиль вместе с мужем, недавно отметила сорокалетний юбилей. В честь важной даты певица провела фотосессию, нарядившись в костюм с одной провокационной деталью. Перед камерой звезда выступала в идеально белом образе.

Фото: социальные сети

Саша Савельева искренне отозвалась добрыми словами для всех близких и написала на своей странице в социальной сети, что день появления на свет – отличный повод укрепить в себе новые грани, подсветив их друзьями и даже незнакомцами. Она искренне отметила поздравления и теплые слова, признавшись, что для нее это не просто слова.

 "Они обо мне, они про меня, и да, я правда такая", – растроганно написала певица.

Бывшая "фабрикантка" рассказала, что такое теплое отношение пробуждает ее мотивацию жить и делиться полученным добром в ответ. Поклонники и фанатки артистки забросали ее добрыми пожеланиями и признаниями в любви.

Напомним, Саша Савельева вышла замуж за актера Кирилла Сафронова и в конце концов обосновалась с ним в Израиле. А четыре года назад она стала матерью – у пары появился сын Леон.

Ранее мы писали, что супруг экс-"фабрикантки" рассказал о том, как много изменилось в его жизни.

Источник: Социальные сети ✓ Надежный источник
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