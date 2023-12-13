"Слишком много изменилось": оставшийся в Израиле Сафонов обратился к россиянам

"Слишком много изменилось": оставшийся в Израиле Сафонов обратился к россиянам
Кирилл Сафонов. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press globallookpress.com
Актер рассказал о жизни в последнее время и пригласил поклонников на спектакль

Кирилл Сафонов и его жена, экс-солистка группы "Фабрика" Саша Савельева, живут в Израиле уже более 14 лет. Актер когда-то семь лет прожил на Земле Обетованной, отлично знает иврит, а кроме того, здесь живут его родственники. Недавно он рассказал подписчикам о жизни в стране после начала военных действий.

Кирилл Сафонов играет в израильских театрах – благодаря знанию языка у него нет проблем с работой в этой стране. Он написал в своих социальных сетях, что спектакль, перенесенный с октября на декабрь из-за начавшейся войны, состоится, и пригласил поклонников прийти.

"Что бы ни происходило, нужно помнить: уныние – это страшный грех. Мы справимся", – обратился Сафонов к россиянам.

Напомним, звездная пара много лет жила на две страны, но окончательно перебралась в Израиль в прошлом году. Обосновались супруги в городе Ашкелоне, недалеко от Сектора Газа. В результате в последнее время населенный пункт не раз оказывался под обстрелом. Сафронов с женой и сыном неоднократно прятался в бомбоубежище.

Ранее мы писали, что жена Кирилла Сафронова навещала Москву для решения одной семейной проблемы.

Источник: Социальные сети ✓ Надежный источник
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