Меладзе со слезами на глазах обратился к народу

Меладзе со слезами на глазах обратился к народу
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
В семье артиста случилась трагедия

Известный артист Валерий Меладзе принял решение перенести свои концерты в Казахстане, которые были назначены на 20, 23 и 25 января. Он не сможет выступить в стране, поскольку недавно потерял своего отца – Шота Константиновича. 

Меладзе со слезами на глазах лично обратился к народу и попросил понять причины его решения. 

"В связи со смертью одного из самых близких и дорогих мне людей мне приходится перенести концерты... Я надеюсь на ваше понимание", – сказал он.

Организаторы отметили, что все билеты, приобретенные на выступления артиста, будут действительны. 

Ранее стало известно, что из-за госпитализации отца Валерий Меладзе был вынужден вернуться в Россию. Где в этот момент находится его брат неизвестно.

Источник: Zakon.kz
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