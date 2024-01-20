Меладзе со слезами на глазах обратился к народу

В семье артиста случилась трагедия

Известный артист Валерий Меладзе принял решение перенести свои концерты в Казахстане, которые были назначены на 20, 23 и 25 января. Он не сможет выступить в стране, поскольку недавно потерял своего отца – Шота Константиновича.

Меладзе со слезами на глазах лично обратился к народу и попросил понять причины его решения.

"В связи со смертью одного из самых близких и дорогих мне людей мне приходится перенести концерты... Я надеюсь на ваше понимание", – сказал он.

Организаторы отметили, что все билеты, приобретенные на выступления артиста, будут действительны.

Ранее стало известно, что из-за госпитализации отца Валерий Меладзе был вынужден вернуться в Россию. Где в этот момент находится его брат неизвестно.