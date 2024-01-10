Сергей Лавров озвучил причину объявленного бойкота Меладзе в России

Звать такого певца на корпоративы нынче нежелательно

Пропавший с поля зрения российских медиа Валерий Меладзе, кажется, теперь реже устраивает гастрольные туры по России и уже не появляется на ТВ. Все изменилось после скандала с произнесением украинского лозунга на одном из концертов. Однако, как оказалось, Меладзе вовсе не бедствует.

Впрочем, каждый день, как в прежние времена, Валерий уже не выступает. В январе, если верить афише, он даст всего четыре концерта: три в Казахстане и один – в Узбекистане. А вот следующие два месяца у Валерия абсолютно свободны.

Воспеватель прекрасной половины человечества, уверяет концертный директор Сергей Лавров, все так же востребован, как и прежде. Только за пределами России. В СНГ он не менее популярен, так что за свой доход может не переживать. Меладзе одинаково любим и россиянами, и казахами, и украинцами. И гонорар у него будет в полном порядке, считает Лавров. Берет за каждое выступление минимум 50 тыс. евро.

Чаще всего Валерий выступает в ОАЭ, чем в Москве. В России его заказывают реже – заказчики нынче особо избирательны. Всплывет совместное фото с оскандалившимся певцом – и могут появиться проблемы.

Впрочем, Валерий демонстрирует спокойствие и законопослушность – даже закрыл все долги перед российской налоговой.