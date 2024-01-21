"Бери шубу и уходи": почему Машков выдвинул жесткое требование дочери

"Бери шубу и уходи": почему Машков выдвинул жесткое требование дочери
Владимир Машков. Фото: Ekaterina Tsvetkova/www.globallookpress.com
Артист захотел, чтобы наследница немедленно развелась с мужчиной

Российский актер театра и кино Артем Семакин до сих пор вспоминает Марию Машкову, с которой расстался еще пятнадцать лет назад. Прежде актер называл виновником расставания – а теперь клеймит журналистов. Впрочем, не отрицает и сам, что был крайне "влюбчивым".

С Марией Артема свела судьба еще во время съемок "Не родись красивой" – и после этого, не мешкая, решил отправиться с дамой сердца под венец. Хотя знаменитый отец супруги брак не одобрял. На свадьбу пришел – а вот за все время жизни с Марией под одной крышей видел Машкова лишь три раза. 

Сама Машкова как-то рассказывала, что супруг ее "нахулиганил". Владимир сам узнал об этом от рыдающей в трубку дочери. Потребовал от нее сразу же уйти от Семакина. "Маш! Бери шубу и уходи!" – ответил тогда ей отец. Когда всхлипывающая наследница ответила, что у никакой шубы нет, в непечатных словах заявил, чтобы та уходила, в чем есть.

Семакин, впрочем, и сам признал, что причиной всему стала его измена. Артист начал встречаться с коллегой Софьей Каштановой. А теперь заявляет, что во всем виноваты медиа, которые влезли в частную жизнь.

С тех самых пор уже практически неизвестно ничего о последующих похождениях героя. Только спустя шесть месяцев вдруг заговорили, что актриса Татьяна Бабушкина родила от Семакина девочку. Актер поудалял страницы в социальных сетях. Да и в принципе старается сидеть подальше от кадра – устал "рожей торговать".

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
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