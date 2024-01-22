Сообщивший о прибавлении в семье Билан показал малыша

Сообщивший о прибавлении в семье Билан показал малыша
Дима Билан. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певец, наконец, оправился после недавней потери

Еще недавно все умилялись тому, что Дима Билан отправился в Донецк с подарками, искупая вину за "голую" вечеринку. А уже сегодня певец порадовал подписчиков новостью о прибавлении в семье. Исполнитель принес в дом малыша, которого назвал Шахом. К слову, кот уже вовсю изучает новое жилье. В своих социальных сетях Билан сообщил, что новому домочадцу можно все и даже драть ковры. 

Нового члена семьи Билан принес из приюта, а не от элитного заводчика, как ожидали многие. Шаху уже 10 лет и всю свою жизнь он провел на попечении волонтеров, сообщил певец, чем окончательно растрогал своих поклонников. Шоумен считает, что его новый малыш  —  самый умный кот на свете. 

Предыдущий питомец Дмитрия умер три месяца назад от кошачьей ВИЧ-инфекции. Этой информацией артист поделился в своих социальных сетях. Билан признался, что после потери был уверен, что возьмет маленького котенка. Но увидев в Донецком приюте черного Шахтера, не смог устоять и забрал усатого с собой в Москву. 

К слову, ранее Билан столкнулся с волной хейта за участие в небезызвестной вечеринке блогера Насти Ивлеевой. Артиста осудили как фанаты, так и коллеги, а сам Билан многократно извинялся. Подписчики предположили, что, заведя питомца, Дмитрий пытается справиться со стрессом. 

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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