"Я пытался забыть свою родину": Юрий Бардаш счастлив получить паспорт России

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Луганчанин Юрий Бардаш похвастался обретением главного документа
России. Паспорт с двуглавым орлом он получил спустя два года проживания в
столице и признался, что особенную радость ему доставило звучание
российского гимна на вручении.
"Я в 20 лет начал колесить по миру и даже пытался забыть свою родину", – признался продюсер.
Бардаш стал известным в качестве хореографа, позже – продюсера и создателя двух коллективов – "Нервы" и Quest Pistols, быстро завоевавших популярность у зрителей. Через несколько лет он выпустил в мир еще два проекта: группу "Грибы" и исполнительницу Луну.
После начала СВО Юрий Бардаш открыто выказал поддержку России, за что получил массу угроз от сторонников украинского майдана. Продюсер перебрался в Россию, теперь живет в столице и создает патриотическую музыку. В частности, Юрий работает над проектом поддержки молодых исполнителей "Звук моего региона".
С точки зрения недавно приехавшего он считает, что поддержки у начинающих артистов-патриотов нет. Он выразил надежду, что со временем патриотизм войдет в моду в хорошем смысле этого слова и ситуация изменится.
Как пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня", новоиспеченный россиянин поделился радостью с подписчиками своего телеграм-канала, процитировав бессмертные строки Владимира Маяковского.
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