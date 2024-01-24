Ксения Собчак пытается отмазать отправленную в СИЗО Блиновскую

Журналистка уверена, что к "фее желаний" несправедливы

Ксения Собчак заступилась за автора "Марафона желаний" Елену Блиновскую. В своем Telegram-канале журналистка заявила, что категорически не согласна с мерой пресечения, которую избрали для задержанной. Она встала на сторону блогера, у которой недавно брала большое интервью. Собчак уверена, что сажать людей в СИЗО за экономические преступления — верх варварства и жестокости.

"Категорически не согласна, категорически. Повторюсь: нет необходимости подвергать столь серьезному наказанию обвиняемых по экономическим статьям", — попыталась отмазать Блиновскую Собчак.

Впрочем, вряд ли заявление Ксении Анатольевны поможет. Ведь главную "фею желаний" арестовали прямо в зале суда. Сейчас Блиновская находится в СИЗО №6 "Печатники" и пробудет под стражей до конца апреля, где ей придется "мыть полы, как все", отмечает телеканал "360".



Напомним, Елена Блиновская оказалась под следствием в марте прошлого года по статье за уклонение от уплаты налогов. Тогда суд отправил блогера под домашний арест. Однако просто сидеть дома Блиновская не смогла и постоянно нарушала режим. Последней каплей стала вечеринка, которую закатила Елена перед Новым годом, куда пригласила своих друзей. За это ее отправили в СИЗО.

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