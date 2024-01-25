Участников "Би-2" хотят выгнать из Тайланда: всех задержала полиция

У музыкантов серьезные проблемы с документами

В Таиланде были задержаны участники рок-группы "Би-2". Сообщается, что они проводили концерт на побережье Пхукета, не имея на то разрешения. В туристической полиции рассказали, что за нелегальную работу были арестованы семь человек, среди них был один гражданин Израиля, остальные россияне.

Из-за проблем с документами всем грозит депортация. Источник сообщил, что музыкантам предстоит заплатить штраф. Какую именно сумму придется выложить рокерам, установит суд, который, вероятно, состоится завтра.

Между тем, пресс-секретарь Би-2 о задержании музыкантов ничего не знает.

Участники группы покинули Россию после того, как публично осудили действия правительства. Лидер группы Лева*, признанный в России иностранным агентом, регулярно высказывается о власти и соотечественниках.

В прошлом году общественники заявили, что Би-2 нужно проверить на предмет государственной измены. Они обратились в Следственный комитет, Генпрокуратуру и даже Министерство культуры. Причиной стала информация о финансовой поддержке ВСУ лидера группы Егора Бортника*.

* – признан иноагентом по решению Минюста РФ.