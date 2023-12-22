Лепс отказался петь в Новый год за границей

Артист согласен выступить на корпоративе в России при определенных условиях.

Григорий Лепс готов выступать на российских корпоративах, но за границу не поедет. Певец выставил определенный райдер, который придется соблюсти желающему послушать "Рюмку водки на столе" или "Натали".

Так, например, из кармана заказчика должен быть оплачен приезд самого артиста и почти двух десятков его команды. Лепс готов ехать поездом, но в СВ и если время в пути не больше 12 часов. В противном случае команда предпочитает лететь. Причем сам певец и еще один человек должны лететь в бизнес-классе, остальные – в экономе. Не исключено требование частного самолета.

Встречать команду Лепса необходимо на машинах определенных марок и не старше пяти лет, причем в салоне должна быть возможность курить. Остановиться артист готов только в люксе пятизвездочного отеля.

Что же касается требований к самому выступлению, то гримерка должна быть оснащена качественной туалетной бумагой, двумя бутылками вина определенного сорта, белого и красного, и бутылкой виски.

Григорий Лепс не настаивает на личной охране, но в помещении, рассчитанном примерно на тысячу человек, требует не меньше шести охранников для обеспечения порядка.

Ранее мы рассказывали, какие условия для выступления выставили артисты группы "Би-2".

