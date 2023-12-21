"Би-2" выдвинули россиянам условия для проведения концертов

"Би-2" выдвинули россиянам условия для проведения концертов
Группа "Би-2". Фото: Edgar Breshchanov/Global Look Press globallookpress.com
Музыканты не прочь подзаработать на российском зрителе, но за немалую сумму

Пора новогодних корпоративов для российских звезд – горячее время. В эти дни они работают особо усердно – и за немалые деньги. И если одни выставляют разумные цены на выступление и адекватный райдер, то группа "Би-2" скромность где-то потеряла.

Самые высокооплачиваемые артисты сегодня – Григорий Лепс, Валерий Леонтьев, Филипп Киркоров – их концерт обойдется в районе 10 миллионов рублей. Николай Басков готов спеть за 5,5 млн рублей. Но что удивительно, сбежавшие из России музыканты "Би-2" не только не отказываются заработать на россиянах, но и выставляют неадекватные требования.

Интересно, что сегодня "Би-2" не нарасхват: в России их концерты отменили, они перебиваются небольшими выступлениями в Прибалтике, Турции, Таиланде и Польше. Но готовы выступить для русского зрителя на нейтральной территории и с безумным райдером.

Их выступление стоит 100 тысяч евро, причем половину суммы нужно отправить сразу и на иностранный счет. Кроме того, желающие послушать исполнителей хита "Полковнику никто не пишет" должны будут раскошелиться на доставку к месту выступления остальных членов группы, часть бизнес-классом, часть – экономом. В основном коллектив живет в Испании и Дубае. Встречать беглых звезд следует на "мерседесе" S-класса, в котором можно курить. В аэропорту должен быть ВИП-зал, а отель – пятизвездочным с бассейном. Охранять каждую из звезд должны по два крепких парня. В двухкомнатные люксы артисты требуют молоко, сироп агавы, конфеты "Белочка" и "Пьяная вишня", а его напарник желает кудрявый кейл, сельдерей и шпинат.

Впрочем, выдвигают свои условия даже бежавшие артисты из высшего эшелона – такие как Алла Пугачева, готовая спеть на корпоративе за 44 миллиона рублей. Однако, пишет телеканал "360", вокал Примадонны ценили не все современники: покойный Александр Градский считал ее голос "противным".

Ранее мы писали, что патриотка Яна Поплавская жестко прошлась по группе "Би-2", возмутившись тем, что они продолжают зарабатывать в России.

Источник: Телеграм-канал "РТ на русском" ✓ Надежный источник
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