Стало известно о влиятельной "крыше" Хаматовой в России

Стало известно о влиятельной "крыше" Хаматовой в России
Кадр: YouTube.com
Благодаря покровителям она может снова оказаться в стране

Актриса Чулпан Хаматова обязательно вернется обратно в Россию. Такое заявление сделал журналист Михаил Шахназаров. Он уверяет, что у знаменитости есть влиятельная "крыша" на Родине.

"Лично у меня нет сомнений, что вернется Чулпан", – говорит обозреватель.

Сейчас Хаматова находится в Прибалтике. Там у нее есть жилье, а также работа. Свою московскую квартиру, по слухам, артистка сдает в аренду – отсюда есть и дополнительный заработок для жизни за рубежом. О возвращении в Россию она задумывается, но говорит, что единственный вариант для этого – встать на колени перед россиянами и покаяться.

Шахназаров высказался о Чулпан Хаматовой, реагируя на слова Леонида Ярмольника о возвращении назад многих беглых российских звезд. 

Ранее стало известно, что у артистки в России накопилось много долгов. 

Источник: Полный Абзац
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