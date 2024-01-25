Стало известно о влиятельной "крыше" Хаматовой в России

Благодаря покровителям она может снова оказаться в стране

Актриса Чулпан Хаматова обязательно вернется обратно в Россию. Такое заявление сделал журналист Михаил Шахназаров. Он уверяет, что у знаменитости есть влиятельная "крыша" на Родине.

"Лично у меня нет сомнений, что вернется Чулпан", – говорит обозреватель.



Сейчас Хаматова находится в Прибалтике. Там у нее есть жилье, а также работа. Свою московскую квартиру, по слухам, артистка сдает в аренду – отсюда есть и дополнительный заработок для жизни за рубежом. О возвращении в Россию она задумывается, но говорит, что единственный вариант для этого – встать на колени перед россиянами и покаяться.

Шахназаров высказался о Чулпан Хаматовой, реагируя на слова Леонида Ярмольника о возвращении назад многих беглых российских звезд.

Ранее стало известно, что у артистки в России накопилось много долгов.