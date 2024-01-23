Стало известно о многотысячных долгах Хаматовой

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Актриса Чулпан Хаматова, как и многие ее коллеги по ремеслу, сбежала из России и всячески демонстрирует, что не намерена возвращаться. Видимо, ненависть к бывшей родине настолько затмила разум, что Хаматова забыла даже про улату налогов и оказалась в черном списке фискального ведомства.
Актриса, прославившаяся в том числе благодаря фильму "Страна глухих", сбежала из России после начала СВО. Ее интервью искрят злобными высказываниями в адрес России и бывших сограждан, а некогда провластная риторика поменяла полюс на противоположный. Сейчас она заверяет, что на родине ей места нет и без покаяния ее не примут.
Однако бывшая звезда не прочь подзаработать на российских зрителях: закинув удочку, журналисты выяснили, что на корпоратив артистка готова приехать. Нанятый для обсуждения подобных вопросов человек даже предложил потенциальному заказчику выслать райдер.
Похоже, дела в Латвии складываются не блестяще, раз некогда ответственная в платежах актриса оказалась в черном списке с 50 тысячами рублей долга. А может, наоборот, карьера там так стремительно улучшается, что помнить о каких-то налогах российским фискалам артистке просто некогда.
Ранее мы писали, что убежавший из страны Данила Козловский спелся с коллегой по эмиграции Чулпан Хаматовой.
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