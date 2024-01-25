Беглец Смольянинов* собирается получить украинское гражданство

Он сказал, что это идеальный для него вариант

Сбежавший из России Артур Смольянинов* заявил, что готов служить киевскому режиму в обмен на украинский паспорт. Актер рассказал об этом пранкерам Вовану и Лексусу, которые при звонке представились главой офиса украинского президента Андреем Ермаком. По словам шутников, артист обрадовался такой чести, правда, попросил сделать все втихаря, ведь в России у Артура семья.

Кроме того, пранкеры рассказали, что Смольянинов* обещал быть покладистым и верно служить Зеленскому. А вот при упоминании армии замялся: на передовую попасть артист не стремится. Вместо этого заверил, что будет выступать перед украинцами.

Впрочем, сам Смольянинов* не отрицает, что общался с Ермаком. Он рассказал, что все было весьма убедительным, и политика он видел собственными глазами, так как разговаривал с ним по видеосвязи. Артист заверил, что мимика и жестикуляция были один в один, как у Ермака.

Правдоподобно выглядела и цепочка связи, по которой вышли на Артура Смольянинова*. По словам шоумена, все известные личности, друзья и знакомые, через которых искали контакты актера, не заподозрили ничего странного.

Известно, что беседа Смольянинова* с пранкерами состоялась несколько месяцев назад, однако в Сеть видео попало только сегодня.

Ранее Иван Охлобыстин раскрыл тяжелейшее состояние Смольянинова* за рубежом.

*признан иностранным агентом на территории России, включен в перечень экстремистов и террористов.