Беглец Смольянинов* собирается получить украинское гражданство

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Сбежавший из России Артур Смольянинов* заявил, что готов служить киевскому режиму в обмен на украинский паспорт. Актер рассказал об этом пранкерам Вовану и Лексусу, которые при звонке представились главой офиса украинского президента Андреем Ермаком. По словам шутников, артист обрадовался такой чести, правда, попросил сделать все втихаря, ведь в России у Артура семья.
Кроме того, пранкеры рассказали, что Смольянинов* обещал быть покладистым и верно служить Зеленскому. А вот при упоминании армии замялся: на передовую попасть артист не стремится. Вместо этого заверил, что будет выступать перед украинцами.
Впрочем, сам Смольянинов* не отрицает, что общался с Ермаком. Он рассказал, что все было весьма убедительным, и политика он видел собственными глазами, так как разговаривал с ним по видеосвязи. Артист заверил, что мимика и жестикуляция были один в один, как у Ермака.
Правдоподобно выглядела и цепочка связи, по которой вышли на Артура Смольянинова*. По словам шоумена, все известные личности, друзья и знакомые, через которых искали контакты актера, не заподозрили ничего странного.
Известно, что беседа Смольянинова* с пранкерами состоялась несколько месяцев назад, однако в Сеть видео попало только сегодня.
Ранее Иван Охлобыстин раскрыл тяжелейшее состояние Смольянинова* за рубежом.
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