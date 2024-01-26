Как заткнуть рот ненавистникам: мастер-класс от Муцениеце

Как заткнуть рот ненавистникам: мастер-класс от Муцениеце
Агата Муцениеце. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артистку часто хейтят за слишком откровенный контент

Актриса и мама двоих детей Агата Муцениеце после развода переживает новый успешный этап своей жизни. Артистку зовут сниматься в новые проекты и шоу, а чтобы поддержать образ роковой красотки, Агата усердно работает над своей фигурой. Успехами, временами в очень откровенных нарядах, звезда делится в своих социальных сетях. За что регулярно получает порцию хейта от дорогих "поклонников". 

Впрочем, Агата на комментаторов не обижается, а наоборот, их очень ценит. Например, недавно посвятила ненавистникам целый ролик, где вместе с актрисой Ренатой Пиотровской по полочкам разобрала самые остроумные замечания в свой адрес. 

По словам Муцениеце, чаще всего ей пишут о том, что она ведет себя неподобающе для мамы двоих детей. Мол, нельзя такие фотографии показывать всему миру, ведь нужно подавать пример дочери и сыну. Актриса уверена, что здесь дело вовсе не в моральных ценностях комментаторов, а в зависти. По мнению артистки, похвастаться своим телом может не каждый, а тем более выложить в Сеть откровенную фотографию.

Всем, кто стирает в кровь пальцы, комментируя снимки, Агата посоветовала заняться полезным: пойти в спортзал – так мастерски певица заткнула рот ненавистникам. Также артистка заявила, что в сообщениях хейтеров видит только любовь, которую они не могут выражать другими способами. 

Ранее стало известно, что Агата Муцениеце рассталась с миллиардером после совместного отдыха. 

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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