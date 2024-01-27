Ненавидящая Россию звезда "Сватов" Кошмал угодила в громкий скандал

Актриса отказалась говорить на русском языке

К украинке Анне Кошмал известность пришла благодаря съемкам в сериале "Сваты", где она исполнила роль Жени Ковалевой. Но с зимы 2022 года "внучку главных героев" как подменили: она начала плеваться в адрес российских коллег и страны и показательно позиционировать себя именно украинской актрисой. Недавно актриса опозорилась в Молдавии, отказавшись общаться на русском.

Анна Кошмал возвращалась домой и должна была из Кишинева улетать на Украину. В оставшееся время она решила прогуляться по городу. Но экскурсия омрачилась неприятным для актрисы моментом: местные жители узнали в ней звезду "Сватов" и кинулись обниматься. Однако Анна отпрыгнула от фанатов и очень оскорбилась, когда к ней обратились на русском.

"Говорили, что я российская актриса", – возмущалась актриса.



Напомним, с первых дней СВО Анна Кошмал зареклась принимать участие в фильмах от российских киностудий и подчеркнуто начала говорить только на украинском. Своих поклонников она призвала игнорировать русскую музыку, а с экранными дедушками и бабушками, подарившими ей известность, и вовсе перестала общаться, удалив все теплые посты, посвященные коллегам по сериалу. Хотя еще недавно всячески демонстрировала трогательные отношения с киношными родственниками Татьяной Кравченко и Федором Добронравовым.

Ранее мы писали, что концерты русофобов не очень-то оказались нужны за границей и билеты на Назарова* и Галкина* не покупают.

