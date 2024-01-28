Группа "Би-2" намекнула на причастность России к задержанию в Тайланде

Группа "Би-2" намекнула на причастность России к задержанию в Тайланде
Егор Бортник*. Фото: Edgar Breshchanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Музыканты сделали заявление

Несколько дней участники группы "Би-2" находятся в тайской полиции. Под арест их поместили из-за нарушения правил пребывания в стране. Ранее сообщалось, что у артистов была оформлена туристическая виза, а не рабочая, поэтому зарабатывать своими концертами в Тайланде они не имели права.

Позже местные власти сообщили, что артисты признали себя виновными в нарушении иммиграционного законодательства. Их оштрафовали на 85 долларов каждого – такую сумму музыканты заплатили моментально, но после их снова отправили за решетку. Сейчас они ждут депортации.

Группа "Би-2" решила прокомментировать инцидент. По словам представителей коллектива, с их стороны ошибок не было – оплошность с документами допустил организатор концерта. После второго задержания никаких обвинений им предъявлено не было. 

"Ситуация и шум вокруг нее подсказывают, что не последнюю роль в нашем задержании сыграло давление извне", – намекнули они на причастность России к задержанию в Тайланде.

Артисты утверждают, что с проблемами они столкнулись, поскольку кому-то очень не нравятся их творчество и общественная позиция. Сейчас они решают вопросы с через посольства своих стран – среди них есть граждане РФ, Австралии и Израиля.

Ранее аналогичное обвинение в адрес России выдвинул Максим Галкин*, который лишился концертов в Азии.

*признаны иноагентами в России

Источник: соцсети
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