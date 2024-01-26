Артистам придется заплатить по $85 каждому, а вопрос депортации решит иммиграционная полиция

Музыканты из "Би-2" приговорены к штрафу за то, что работали в Таиланде без разрешения властей. Каждому из коллектива предстоит заплатить по 85 долларов. Кроме того, над ними нависла угроза депортации и запрета на въезд в страну в будущем.

Накануне полиция курорта Патонг на Пхукете задержала музыкантов, в результате они провели ночь в участке. Выступления группы в Таиланде состоялись 22 и 24 января, но иностранцы-артисты не позаботились получить разрешение на работу в стране, и теперь им угрожает депортация. Штраф уже есть.

После суда арестантов вернули в райотдел уголовной полиции, чтобы закрыть дело, а после их отдадут "иммиграционщикам" для того чтобы уточнить визовой статус арестантов и уже после этого решить, отпустить их без занесения в "блэк лист", который закроет им на несколько лет дорогу в Таиланд, или все же наказать по полной.

Музыкантам еще повезло. Напомним, до 2018 года в такой ситуации им бы грозил срок от 5 до 10 лет. Однако после реформы закон смягчился и за первое "попадание" приговаривают к штрафу или к нему же, но в сочетании с депортацией. А вот за рецидив уже предусмотрено тюремное заключение.

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