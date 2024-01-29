Вера Брежнева ответила Боне на обвинения в эскорте

Виктория Боня сообщила, что экс-солистка "ВИА Гра" зарабатывала телом

Вера Брежнева ответила Виктории Боне на обвинения в эскорте. Певица прокомментировала ситуацию в своих социальных сетях. После скандала на Брежневу набросились подписчики и просили утереть нос обнаглевшей экс-участнице Дома-2. На один из комментариев Вера ответила тремя смеющимися смайликами.

Поклонники Брежневой недоумевают, почему певица не поставит Боню на место. Кто-то считает, что украинка не хочет ввязываться в скандал и давать лишний повод говорить о себе. Другие же уверены, что Вере есть что скрывать, и ее молчание подтверждает, что Виктория сказала правду.

"Ее жизнь сплошная проституция", — написали подписчики под одним из постов Веры.

Напомним, ранее Виктория Боня сделал громкое заявление об экс-участнице группы "ВИА Гра". Она рассказала, что ее приятель мечтал воспользоваться интимными услугами Брежневой и то, что Вера якобы просила за ночь порядка ста тысяч долларов. Однако, по словам телеведущей, певица была очень избирательна и не готова была лечь в постель с человеком, который ее не привлекает. Чтобы убедиться в "схожести характеров" она просила сначала подарить ей часы, которые обойдутся "ухажеру" еще в семьдесят тысяч долларов.

А телеканал "360" ранее рассказывал, что экс-гитарист Аллы Пугачевой Александр Левшин рассказал, как в прошлом Примадонна страдала от звездной болезни.