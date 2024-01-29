Наргиз обвинила российские власти в отмене своих концертов в Европе

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Исполнительница Наргиз Закирова* обратилась к поклонникам, объяснив причину отмены европейского тура. Экс-протеже Максима Фадеева во всем обвинила Россию, заявив, что организаторы в Европе якобы получали на этот счет соответствующие распоряжения от российских органов.
У узбекистанской исполнительницы должны были состояться концерты в ФРГ, Латвии, Чехии и Эмиратах. И на деле, убеждена Закирова, ни один журналист, писавший о массовых отказах приобретать билеты на ее концерт из-за бойкота, объявленного певице в Европе, не преподнес своей аудитории ни толики правды.
"На самом деле это грязная ложь", – высказалась знаменитость.
Напоследок в обращении к своей аудитории узбекистанская певица заверила, что отмена концертов – вина самих организаторов. Последние, якобы выполняя указания российских властей, даже не сочли нужным напрямую сообщить Закировой о своем решении.
Артист ждет, когда бойкот на ТВ подойдет к концу
Возможно, снятие с роли произошло из-за политической позиции актера