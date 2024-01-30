"Должна подчиняться": Розенбаум описал качества идеальной женщины

"Должна подчиняться": Розенбаум описал качества идеальной женщины
Александр Розенбаум. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Свои размышления автор написал в книге

Александр Розенбаум  —  многогранный человек. Он отучился на медика, но всю свою жизнь посвятил музыке. С возрастом мужчина и вовсе сел за книги. Например, в своих мемуарах "Бультерьер" он рассуждает о том, какой должна быть идеальная женщина. По мнению Александра, ей не обязательно быть блондинкой с длинными ногами, достаточно, чтобы она его слушалась. 

"От нее должно пахнуть женщиной. Я должен ощущать, что это самка",  —  цитирует автора женский журнал "Клео.ру"

Впрочем, самовлюбленность — тоже порок для идеальной "леди" Розенбаума. Она не мечтает о карьере, а все силы тратит на то, чтобы обхаживать семью и своего мужчину. Идеальная женщина всегда счастлива и заигрывает со своим избранником. Однако, если мужчина дает понять, что он не в духе, все свое кокетство стоит убрать подальше, ведь идеальная леди должна еще и подчиняться, написал в книге Александр. 

По мнению писателя, идти к своим целям напролом  —  дурной тон для дамы, который точно спугнет мужчину. Работу можно оставить, но только для души, если она будет мешать вести быт, придется отказаться. 

Между тем в своей книге Розенбаум отмечает, что важно относиться к дамам с уважением и почетом. 

Ранее стало известно, что патриота Розенбаума хотят наказать через суд. 

Источник: Клео.ру ✓ Надежный источник
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