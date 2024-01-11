Дошло до суда: патриота Розенбаума решили наказать

У певца начались серьезные проблемы

На Александра Розенбаума подали в суд. Точнее, на принадлежащую ему сеть пивных баров "Толстый фраер". Как оказалось, коммунальщики решили наказать артиста и взыскать долги за свет и вывоз мусора.

Александр Розенбаум – основатель и совладелец пивных баров в Санкт-Петербурге. Название "Толстый фраер" дано было по песне, вошедшей в альбом "Гоп-стоп". Певец оказался не только удачливым артистом, но и толковым бизнесменом. Оформленные в ретро-стиле заведения привлекают посетителей, многие из которых ностальгируют по советской эпохе.

Однако несмотря на сильную популярность сети, у нее образовались сложности. Теперь Розенбауму предстоит приложить усилия для скорейшего решения проблем в собственном бизнесе. Оказалось, что с 2022 года набралось немало долгов по коммуналке, в результате чего региональный оператор обратился в суд с иском на сеть пивных. За 2022-й накопилось 385 тысяч рублей за вывоз твердых отходов, плюс пени и неустойки. Позже в разбирательстве появился еще счет за свет – 84 тысячи. Так что певцу предстоит подумать, как закрыть долги и не увеличить цифру за счет неустоек.

Напомним, в прошлом году Александр Розенбаум вынужден был решать проблемы со здоровьем. Будучи в Красноярске, он пожаловался на сильную боль в ноге, и в итоге его срочно госпитализировали. В результате обследования обнаружили тромб и экстренно прооперировали артиста.

Александр Розенбаум – не только талантливый артист, но и патриот. Он считает это инстинктом и уверен, что это в жизни очень важна любовь к родителям, своей земле, своему дому. Розенбаум уверен, что любящий Родину человек должен делать все для ее процветания, и что патриотизм – это прежде всего умение хорошо делать свое дело.



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