Обвиненная в эскорте Брежнева призналась и назвала цену своих услуг

Певица опубликовала в социальных сетях предложение провести с ней вечер

Еще недавно Вера Брежнева тактично отмахивалась от обвинений Виктории Бони в предоставлении эскорт услуг, а уже сейчас призналась и сама зовет своих поклонников провести с ней вечер. Сообщение с призывом певица опубликовала у себя в блоге. Она сообщила, что подробности и цены на ее услуги можно увидеть на следующем снимке. Впрочем, далее подписчики увидели афишу концертного тура исполнительницы.

Таким образом Брежнева ответила на обвинения Бони. Телеведущая заявила, что на заре своей карьеры солистка группы "ВИА Гра" зарабатывала не только голосом, но и продажей своего тела. Виктория была настолько уверена в своих словах, что назвала цену, которую Вера брала за ночь.

Так, по словам экс-модели, исполнительница хита "Любовь спасет мир" сначала желала узнать, подходит ли ей мужчина, с которым ей предстоит разделить постель. Понять это она предпочитала по украшениям за 70 тысяч долларов, которые "ухажер" должен был подарить. Если Вере потенциальный партнер понравился, то за ночь с певицей он отдавал еще 100 тысяч .

Между тем исполнительница долгое время никак не реагировала на сплетню. Поклонники призывали поставить Боню на место, но Брежнева лишь отмалчивалась. Некоторые даже заподозрили, что Виктория, возможно, права, раз певица не хочет раздувать шум вокруг этой истории.